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Райан Гарсия победил Девина Хейни решением судей

Райан Гарсия победил Девина Хейни решением судей
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В ночь с 20 на 21 апреля мск в Нью-Йорке состоялся бой за титул WBC в первом полусреднем весе с участием американских боксёров Девина Хейни (31-0, 15 KO) и Райана Гарсии (24-1, 20 KO). Бой продлился все 12 раундов, победу решением судей одержал Гарсия.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Девин Хейни - Райан Гарсия (W)
21 апреля 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Райан Гарсия
Окончено
MD
Девин Хейни

25-летний Девин Хейни дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году и в сентябре 2019 года сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) с российским боксёром Зауром Абдуллаевым, одержав досрочную победу. Месяц спустя американец был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В июне 2022 года Хейни сразился за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе, победив австралийца Джорджа Камбососа. В декабре американец завоевал титул WBC во втором дивизионе, отобрав его у соотечественника Реджиса Прогрейса.

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