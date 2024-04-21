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Гарсия: вы действительно думали, что я сошёл с ума?

Гарсия: вы действительно думали, что я сошёл с ума?
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Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия высказался о победе над чемпионом WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни.

«Ребята, вы действительно думали, что я сошёл с ума?» — приводит слова Гарсии журналист Майкл Бенсон.

Напомним, в ночь с 20 на 21 апреля по мск в Нью-Йорке состоялся бой с участием американских боксёров Девина Хейни (31-0, 15 KO) и Райана Гарсии (24-1, 20 KO). Бой продлился все 12 раундов, победу решением судей одержал Гарсия.

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях, соотечественнику Джервонте Дэвису.

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