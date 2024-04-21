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Девин Хейни останется чемпионом по версии WBC

Девин Хейни останется чемпионом по версии WBC
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Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что американский боксёр Девин Хейни сохранит титул WBC в первом полусреднем весе, поскольку по правилам организации чемпион сохраняет пояс, если его оппонент не уложился в лимит весовой категории. Об этом сообщает спортивный журналист Майкл Бенсон.

Напомним, в ночь с 20 на 21 апреля мск в Нью-Йорке состоялся бой с участием американских боксёров Девина Хейни (31-0, 15 KO) и Райана Гарсии (24-1, 20 KO). Бой продлился все 12 раундов, победу решением судей одержал Гарсия.

Девину Хейни 25 лет. Американец дебютировал на ринге в 2015 году и в сентябре 2019-го сразился за временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

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