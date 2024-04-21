Мовсар Евлоев ответил на желание экс-чемпиона UFC провести с ним бой

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг в одном из интервью упомянул Мовсара Евлоева в качестве одного из возможных соперников.

Россиянин отреагировал на желание американского бойца, ответив ему в социальных сетях.

«С твоей стороны было смело говорить обо мне. Мне это нравится. Позвони UFC и сразись со мной. Я готов!» — написал Евлоев.

Напомним в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 297, Мовсар Евлоев встретился с топовым английским бойцом Арнольдом Алленом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей. На данный момент Евлоев является непобеждённым бойцом и имеет в своём рекорде 18 побед. В UFC он идёт на серии из восьми побед.