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Мовсар Евлоев опубликовал мем с Топурией

Мовсар Евлоев опубликовал мем с Топурией
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Российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгком весе UFC, Мовсар Евлоев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором опубликовал коллаж с действующим чемпионом промоушена Илией Топурией.

«В то время как чемпион отправляется в мировое турне, чтобы показать всем свой пояс, а не защищать его, я могу провести два боя и разгромить двух других претендентов на титул», — написал Евлоев.

Фото: Соцсети Мовсара Евлоева

Напомним, Мовсар Евлоев является непобеждённым и имеет в своём активе 18 побед. Свой последний поединок он провёл на турнире UFC 297, который состоялся 20 января в Торонто, Канада. Его оппонентом стал англичанин Арнольд Аллен. Поединок завершился единогласным решением в пользу российского бойца.

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