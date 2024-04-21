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Стерлинг: не хочу возвращения Холлоуэя в полулёгкий вес

Стерлинг: не хочу возвращения Холлоуэя в полулёгкий вес
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о поединке между легковесами Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи, который состоялся на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Холлоуэй победил нокаутом за секунду до окончания пятого раунда, завоевав титул BMF.

«Гэтжи пропустил чистый удар прямо в челюсть. Чуваки, это было прекрасно, правый оверхэнд лёг прямо в цель. К сожалению, Гэтжи пришлось его поглотить, такова игра. Я знаю, каково это – падать лицом вперёд, и это отстой, надеюсь, что Гэтжи в порядке.

Я поклонник обоих парней, и это было круто. Надеюсь, что Макс оставит свою задницу в лёгком весе. Мы не хотим, чтобы он возвращался», — сказал Стерлинг в подкасте The MMA Hour.

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