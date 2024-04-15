Холлоуэй ответил Топурии, заявившему, что Максу «придётся долго возвращаться после их боя»

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй ответил действующему обладателю титула грузину Илии Топурии на слова об их возможном поединке.

Напомним, ранее Топурия заявил в социальных сетях, что Холлоуэю «придётся долго возвращаться в строй после их боя».

«Круто. Что я ещё могу сказать? А что если ему придётся долго возвращаться в строй? Так или иначе, а мы это выясним. Как я и сказал, у нас есть вопросы.

Мы участвуем в боях. Илия может говорить, но у меня есть вопросы. Мне нравится слушать, когда бой уже организован. Вы, ребята, получите много ответов, и я этому рад», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.

Ранее Дана Уайт эмоционально прокомментировал нокаут Холлоуэя на UFC 300.