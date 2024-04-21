Исмаилов: знаю, как вернуть Минеева в MMA

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов заявил, что рассчитывает на третий поединок в клетке с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Он решил уйти из ММА, он больше не хочет испытывать то, что испытал в последнем бою. Я уверен, он просыпался ото сна, в котором мы заходим в клетку в третий раз, мокрым и напуганным. Он решил уйти на победной ноте, но меня это не устраивает.

Я знаю, как его вернуть! В июле мы встретимся на боксёрском ринге, он ведь думает, что это его территория. Моя задача от души накостылять ему и выиграть, он обязательно захочет поквитаться, а я уже буду ждать его в клетке. Пишу я всё это шёпотом для своих подписчиков, таков план, никому не говорите», — написал Исмаилов в социальных сетях.

Напомним, второй поединок Минеева и Исмаилова состоялся в октябре 2021 года и завершился победой Минеева техническим нокаутом в третьем раунде. Первая встреча бойцов в октябре 2018-го завершилась вничью.