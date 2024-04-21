Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исмаилов: знаю, как вернуть Минеева в MMA

Исмаилов: знаю, как вернуть Минеева в MMA
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов заявил, что рассчитывает на третий поединок в клетке с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Он решил уйти из ММА, он больше не хочет испытывать то, что испытал в последнем бою. Я уверен, он просыпался ото сна, в котором мы заходим в клетку в третий раз, мокрым и напуганным. Он решил уйти на победной ноте, но меня это не устраивает.

Я знаю, как его вернуть! В июле мы встретимся на боксёрском ринге, он ведь думает, что это его территория. Моя задача от души накостылять ему и выиграть, он обязательно захочет поквитаться, а я уже буду ждать его в клетке. Пишу я всё это шёпотом для своих подписчиков, таков план, никому не говорите», — написал Исмаилов в социальных сетях.

Напомним, второй поединок Минеева и Исмаилова состоялся в октябре 2021 года и завершился победой Минеева техническим нокаутом в третьем раунде. Первая встреча бойцов в октябре 2018-го завершилась вничью.

Материалы по теме
Гаджиев назвал дату третьего боя между Минеевым и Исмаиловым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android