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Стерлинг объяснил, почему Холлоуэй может дать тяжёлый бой Топурии

Стерлинг объяснил, почему Холлоуэй может дать тяжёлый бой Топурии
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о потенциальном бое соотечественника Макса Холлоуэя и грузина Илии Топурии.

«Это очень притягательный поединок. Думаю, именно работа ног делает Макса тяжёлым соперником.

Стили делают бои. У Макса чертовски крепкий подбородок, а Илия может ударить, не так ли? Он идёт на вас до тех пор, пока ни прижмёт вас к сетке, а затем он выбрасывает комбинацию и выбивает парней.

Вопрос заключается в том, сможет ли он сделать это с Максом? Будет ли Макс размениваться с ним около клетки, где Илия блистает? У этого поединка интересная динамика», — сказал Стерлинг в подкасте The MMA Hour.

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