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Тим Цзю и Эвандер Холифилд обратились к Райану Гарсии

Известный австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю прокомментировал выступление американского боксёра мексиканского происхождения Райана Гарсии в поединке с чемпионом WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни. Гарсия победил оппонента решением большинства судей. Бой проходил в ночь с 20 на 21 апреля мск в Нью-Йорке.

«Всё дело в пиве, мои поздравления!» — написал Цзю в социальных сетях.

«Заслуженно», — добавил бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях легендарный американец Эвандер Холифилд.

Перед боем с Девином Райан говорил, что употреблял алкоголь и курил.

Гарсия дебютировал в профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. Сейчас в его активе 25 побед и только одно поражение.