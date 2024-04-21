Очень плохая копия Мейвезера. От поражения нокаутом Хейни спас только рефери

В ночь на 21 апреля в Нью-Йорке прошёл боксёрский вечер, который возглавили Девин Хейни и Райан Гарсия. Интерес к поединку был на самом деле очень большим. Во-первых, Хейни — чемпион мира, а Гарсия — просто огромная звезда современного бокса. Во-вторых, у них есть незаконченная история. В любителях они шесть раз встречались между собой на ринге и забрали по три победы.

Ну и, в-третьих, Гарсия устроил этому поединку адскую раскрутку. Сумасшедшие эфиры в социальных сетях, какие-то дикие заявления и постоянное напряжение при любой встрече с Хейни. А в неделю боя Райан солировал. Сначала появился на пресс-конференции в таком виде, что люди начали гадать, на каких именно запрещённых веществах он сидит, потом провалил весогонку и гениально объяснил это тем, что не хотел себя ослаблять. На закуску — вышел с пивом на финальное взвешивание.

Такой фон убеждал всех в одном — Хейни выйдет и переломает Гарсию на ринге. Тем более в последних поединках к Райану и его реальному уровню появились вопросы. Итог мы видели и знаем. Если в первой половине боя Девин держал Гарсию на джебе и спокойно вязал, забирая раунд за раундом, то после экватора поединка началось форменное избиение.

В седьмом раунде Гарсия отправил Хейни в нокдаун, который стал для него первым в карьере. Причём попадание было жёстким — Девин очень тяжело вставал, а когда поднялся, то едва стоял на ногах. Так как до гонга было ещё достаточно времени, Гарсия попытался его добить, но Хейни начал просто валиться в клинч и бороться с Райаном. На всё это очень спокойно смотрел рефери, никуда не спешил и по новой разводил боксёров друг от друга. Дважды Хейни из своих же клинчей падал на колени, но оба раза новые нокдауны не отсчитывались.

Бой Райана Гарсии и Девина Хейни Фото: Al Bello/Getty Images

До конца боя Гарсия ещё дважды уронил чемпиона, а в финальном раунде просто издевался, танцуя в ринге. Хейни в это время с ошарашенным взглядом держался на дистанции, чтобы не пропустить очередной левый крюк.

В своё время Девина очень активно сравнивали с Флойдом Мейвезером. В принципе, повод был. Хейни шёл с идеальным рекордом, ещё не провёл крайне спорный бой с Василием Ломаченко и выделялся отличной техникой. Позднего Мейвезера критиковали за то, как он сушил бои, минимизируя ущерб и работая исключительно на технику. Зрелищности было мало, но результат это приносило. Хейни боксирует примерно в том же стиле. Он даже был в лагере Флойда, когда тот готовился к бою с Конором Макгрегором.

Но сейчас отношения испорчены. Хейни считает, что именно Мейвезер предоставил Гарсии видео, где Девина роняет в спарринге Джервонта Дэвис. Ещё один забавный пункт Хейни — он утверждал, что никогда не проиграет белому: «Если я подерусь с белым мальчиком, то побью его 10 раз из 10». Его обвинили в расизме, в том числе и Хамзат Чимаев, но Девин не согласился и сказал, что просто идёт за величием.

Девин Хейни Фото: Al Bello/Getty Images

В ночь на 21 апреля величия от Хейни никто не увидел. Разобранный Гарсия, который, судя по всему, провёл не очень хороший лагерь и тщательно экономил силы, просто переехал боксёра по прозвищу Мечта. Как минимум с мечтой остаться непобеждённым Хейни в эту ночь расстался. А ещё максимально разочаровал своих болельщиков уровнем и качеством боя.

Эта версия Мейвезера получилась очень плохой. И большой подарок для Девина то, что на этот раз его титул не стоял на кону и он остался чемпионом, даже показав такой кошмарный бокс. Удивительно, что в бою с Реджисом Прогрейсом Хейни выглядел очень хорошо и уверенно забрал титул чемпиона. А вот с Гарсией всё вышло наперекосяк. Как говорится, в этой игре есть уровни.