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Царукян раскрыл намерения в отношении фаната, показавшего ему средний палец на UFC 300

Царукян раскрыл намерения в отношении фаната, показавшего ему средний палец на UFC 300
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Известный российско-армянский боец UFC Арман Царукян прокомментировал инцидент с болельщиком, случившийся у него во время выхода на поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 300. Напомним, один из фанатов показал Арману средний палец.

«Хорошо, что он извинился. Он попросил меня купить ему билеты на UFC 303, где проведёт поединок Конор Макгрегор. Так что мне нужно достать ему эти билеты. Без проблем, я сделаю это», — сказал Царукян на канале UFC в YouTube.

Напомним, UFC 300 проходил в ночь с 13 на 14 апреля мск. Поединок между Царукяном и Оливейрой продлился все три раунда и завершился раздельным решением судей в пользу Армана. В смешанных единоборствах на счету Царукяна 22 победы и три поражения.

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