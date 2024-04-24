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Махачев назвал слабые стороны Дастина Порье перед их боем на UFC 302

Махачев назвал слабые стороны Дастина Порье перед их боем на UFC 302
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев высказался об американце Дастине Порье, поединок с которым он проведёт на турнире UFC 302. По мнению Махачева, у Порье хорошая ударная техника, но борьба и грэпплинг являются его слабыми сторонами.

«Знаю свой план на бой с Порье. Надо просто защитить шею от его гильотины. Нет, Дастин — это легенда, у него большой опыт в этом виде спорта. У него хорошая ударка, но его слабые стороны — борьба и грэпплинг. Но к гильотине я должен быть готов», — приводит слова Махачева New York Post.

Напомним, в последнем поединке Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. Порье в последнем бою одолел Бенуа Сен-Дени.

Хабиб Нурмагомедов борется с Исламом Махачевым:

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