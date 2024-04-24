Махачев объяснил, что стало решающим в победе Порье в бою с Сен-Дени на UFC 299

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев оценил последний поединок своего предстоящего соперника Дастина Порье. Напомним, ранее Порье встречался с французом Бенуа Сен-Дени. Противостояние проходило на турнире UFC 299.

«В последнем бою Порье показал хорошее выступление. Сен-Дени тоже боец высокого класса, с хорошей борьбой, с хорошим грэпплингом, но думаю, что бой с Дастином стал грузом для него. Считаю, что ключевым моментом стал опыт Порье. Он начал бой медленно, ждал этого парня, а когда тот устал, то финишировал его», — приводит слова Махачева New York Post.

Бой между Махачевым и Порье состоится на турнире UFC 302. Спортивное мероприятие запланировано на ночь с 1 на 2 июня мск.

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