Российский чемпион возвращается. Махачев будет защищать пояс от жертвы Хабиба

На успел отгреметь юбилейный турнир UFC 300, как буквально сразу по его окончании глава промоушена Дана Уайт выкатил ряд мощнейших анонсов. Ислам Махачев, который с начала 2024 года просил бой до Рамадана, наконец-то получил нового соперника, которым стал звёздный Бриллиант — Дастин Порье.

Строго говоря, ещё после UFC 299, где Порье эффектно нокаутировал Бенуа Сен-Дени, пошли слухи о том, что именно Дастин получит титульный шанс. Более того, буквально неделю назад американец заявил, что будет драться с Махачевым и уже начал подготовку к титульному поединку: «Ислам Махачев следующий. Пришло время покорять вершину».

Дастин Порье Фото: Getty Images

Выбор претендента неочевидный. Да, Порье — это громкое имя и звезда, которая может поднять популярность Махачева. Справедливо ли он получает титульный бой? Вряд ли, в последнем поединке он бился с 12-м номером дивизиона. Однако в пользу Порье есть другой очень важный фактор.

Дастин отбился ещё в начале марта и тогда же заявил, что готов в июне принять титульный поединок. Бриллианту удалось выйти из боя с Сен-Дени без серьёзных травм. В то же время другие претенденты в лице Чарльза Оливейры, Армана Царукяна и Джастина Гэтжи выступали буквально сегодня на UFC 300 и просто физически не смогли бы выступить на UFC 302, который пройдёт в ночь на 2 июня. За счёт этого Порье и пробрался к титульнику.

О том, что в команде Махачева предпочитают биться с Дастином, а не ждать остальных, говорил и тренер российского чемпиона Хавьер Мендес: «Ислам — настоящий профессионал, который хочет драться в то время, когда он будет готов защитить свой титул наилучшим образом. Во время Рамадана и вскоре после него это невозможно. Этого не будет. Если следующим соперником будет Дастин Порье, это фантастика, если Джастин Гэтжи — тоже здорово. Мы не знаем, что будет с Гэтжи и Оливейрой после их боёв. Возможно, кто-то получит травму. Сколько тогда Исламу придётся ждать? Так что я полностью за вариант с Дастином. У него нет травм, он отличный боец и отличный человек. Я выбрал его ещё и потому, что сроки идеально подходят для Дастина и Ислама. Идеально».

Кроме того, для Махачева это очень удобные сроки. Если он отобьётся в июне, у него будет достаточно времени, чтобы восстановиться и снова выступить до конца года — либо в Абу-Даби на UFC 308, что более вероятно, либо в Нью-Йорке, о чём мечтает сам Ислам.

Для 35-летнего Порье это, пожалуй, последний шанс попытаться завоевать титульник. Бриллиант брал временный титул и заслуженно считается звездой и будущим членом Зала славы UFC, но до главного титула уроженец Луизианы не добрался. В первый раз его остановил Хабиб Нурмагомедов, и все отлично помнят этот бой, а потом Дастин проиграл Чарльзу Оливейре. Оба раза это были удушающие приёмы.

Махачев и Порье уже постепенно начали прогревать интерес к поединку и обменивались «любезностями» через социальные сети и медиа. Так Ислам, например, заявил, что Дастин титульный шанс не заслужил: «Да, Порье не заслуживает драться за пояс, но у нас нет других вариантов, все заняты. А я хочу выступать. В июне или июле — Порье, и в конце года ещё один бой. Дастин показал отличное выступление в последнем бою, был красивый нокаут. Он здоров, готов, поэтому я хочу подраться. Мне нужно биться, я каждый день тренируюсь, я здоров. Дастин тоже хороший оппонент, у него хорошая гильотина».

А позже высмеял предыдущие попытки американца завоевать пояс: «Его уровень — вечный претендент. Сколько раз он проиграл в бою за титул? Два? Три?»

Бой Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова Фото: Francois Nel/Getty Images

На бумаге шансов у Порье немного, высока вероятность того, что Дастин упустит и третий шанс стать чемпионом. Однако этот бой ожидаем, его будут смотреть, и это должно быть ярко. В случае победы Махачев сравняется по числу защит титула с Хабибом (по три) и повторит рекорд дивизиона.

Усилить эффект от турнира призваны и топовые средневесы — Шон Стрикленд и Пауло Коста. Эти бойцы выступят в соглавном событии турнира, который возглавят Махачев и Порье. И это будет очень интересно.