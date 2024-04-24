Алексеева сделала заявление после депортации мигранта, оскорбившего её за внешний вид

Российский боец UFC Ирина Алексеева, выступающая в легчайшем дивизионе промоушена (до 61 кг), разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где прокомментировал новость о депортации из России 24-летнего мигранта Исломиддина, оскорбившего её на улицах Челябинска.

«Депортировали! Закончилась эта ситуация с мигрантом, он умышленно на нас наехал! Я хочу своим примером показать, что не нужно молчать и терпеть такое нелюдское отношение к себе! Если вас на ровном месте оскорбляют, ему кажется, вы как-то не так одеты, что в его стране так не ходят, то и пусть возвращается туда, откуда приехал!

Спасибо всем, кто остался неравнодушен и помог распространить эту ситуацию, пабликам и полиции, что оперативно среагировали и помогли разрешить эту ситуацию! Дошло даже до Бастрыкина! Вместе мы справились с этой необъективной агрессией!

Этот нелюдь просто позор для всего своего народа, в такое сложное время подставляет просто всех! Ведь нет нации плохой, есть люди плохие! Агрессии и несправедливости нет места в нашей стране!» — написала Алексеева.

Напомним, резонансный инцидент произошёл во время велопрогулки Алексеевой с подругой. Исломиддин, перемещавшийся на автомобиле, заметив девушек, начал их оскорблять и делать замечания из-за их внешнего вида, а потом и вовсе попытался совершить наезд.

Мигрант извинился перед Ириной Алексеевой: