Махачев объяснил, почему может победить Порье за счёт хай-кика как в случае с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев предположил, каким образом может завершиться его поединок с представителем США Дастином Порье. Спортсмены встретятся на турнире UFC 302. Спортивное мероприятие запланировано на ночь с 1 на 2 июня мск.

«На самом деле Дастину не нравится хэд-кик. Так что, может быть, он снова прилетит, как в бою с Волкановски. Когда стоишь в левше, то хэд-кик и боди-кик — ключевые удары, поэтому я пробую этот вариант во всех боях», — приводит слова Махачева New York Post.

В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение. В активе Порье 30 побед при восьми поражениях. Ещё один поединок с участием Дастина признан несостоявшимся.

Главные новости дня: