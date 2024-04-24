Гарсия дал категоричный прогноз на возможный бой Девина Хейни и Джервонты Дэвиса

Популярный американский полусредневес Райан Гарсия высказал мнение, что Девин Хейни победит Джервонту Дэвиса, в случае если их бой состоится. Гарсия дрался с обоими спортсменами: в бою с Дэвисом он потерпел своё единственное поражение, с Хейни победил судейским решением.

«Хейни победит Дэвиса. Джервонта попытался бы причинить ему урон, но ему бы не удалось добраться до Хейни. Определённо Хейни победит», — приводит слова Гарсии у себя в соцсетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление в PBD Podcast.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Гарсия провёл 26 боёв, в которых добыл 25 побед и потерпел одно поражение.

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Ранее сообщалось, что в следующем поединке Дэвис сразится с чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Фрэнком Мартином.