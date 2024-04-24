Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гарсия дал категоричный прогноз на возможный бой Девина Хейни и Джервонты Дэвиса

Гарсия дал категоричный прогноз на возможный бой Девина Хейни и Джервонты Дэвиса
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный американский полусредневес Райан Гарсия высказал мнение, что Девин Хейни победит Джервонту Дэвиса, в случае если их бой состоится. Гарсия дрался с обоими спортсменами: в бою с Дэвисом он потерпел своё единственное поражение, с Хейни победил судейским решением.

«Хейни победит Дэвиса. Джервонта попытался бы причинить ему урон, но ему бы не удалось добраться до Хейни. Определённо Хейни победит», — приводит слова Гарсии у себя в соцсетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его выступление в PBD Podcast.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Гарсия провёл 26 боёв, в которых добыл 25 побед и потерпел одно поражение.

Главные новости дня:

Ранее сообщалось, что в следующем поединке Дэвис сразится с чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Фрэнком Мартином.

Материалы по теме
Стал известен новый соперник Джервонты Дэвиса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android