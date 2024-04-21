Стал известен новый соперник Джервонты Дэвиса

Чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO) проведёт следующий поединок против непобеждённого чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Фрэнка Мартина. Их бой назначен на 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба промоутерского агентства Premier Boxing Champions.

Напомним, Фрэнку Мартину 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и провёл все свои поединки на территории США. В последнем поединке Мартин победил Артура Арутюняна решением судей.

29-летний Дэвис в своём последнем бою, состоявшемся в апреле 2023 года, нанёс первое поражение в карьере популярному соотечественнику Райану Гарсии, нокаутировав его ударом по корпусу в седьмом раунде. Американец также становился чемпионом во втором полулёгком (до 59 кг) и в первом полусреднем дивизионах (до 63,5 кг).