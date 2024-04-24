Махачев отреагировал на отказ Царукяна от боя с ним на UFC 302

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал отказ своего соотечественника Армана Царукяна проводить поединок с ним на турнире UFC 302. Ранее Царукян заявил, что не будет драться с Махачевым 1 июня, так как это слишком рано и он не успеет восстановиться после поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Не удивлён, что Арман отказался от боя. Этот парень всю жизнь говорит о реванше, но я не помню, ему дают третий или четвёртый шанс со мной подраться, но он говорит «нет». Мне сказали, что дадут соперника после UFC 300, но я знал, что если Царукян побьёт Оливейру, то не согласится на бой со мной. Поэтому я не удивлён», — приводит слова Махачева New York Post.

Главные новости дня: