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Махачев отреагировал на отказ Царукяна от боя с ним на UFC 302

Махачев отреагировал на отказ Царукяна от боя с ним на UFC 302
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Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев прокомментировал отказ своего соотечественника Армана Царукяна проводить поединок с ним на турнире UFC 302. Ранее Царукян заявил, что не будет драться с Махачевым 1 июня, так как это слишком рано и он не успеет восстановиться после поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Не удивлён, что Арман отказался от боя. Этот парень всю жизнь говорит о реванше, но я не помню, ему дают третий или четвёртый шанс со мной подраться, но он говорит «нет». Мне сказали, что дадут соперника после UFC 300, но я знал, что если Царукян побьёт Оливейру, то не согласится на бой со мной. Поэтому я не удивлён», — приводит слова Махачева New York Post.

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