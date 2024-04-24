Ислам Махачев: у меня нет интересных боёв, нет работы в моём дивизионе

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев поделился мнением о нынешнем положении дел в дивизионе.

«У меня нет интересных боёв. Дастин идёт после одной победы, Армана я уже побил. У меня нет работы в моём дивизионе. Честно, это моё мнение. Они должны дать мне шанс, потому что я всех побил», — приводит слова Махачева New York Post.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В ММА на счету Махачева 25 побед и одно поражение.

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