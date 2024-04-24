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Олейник выступит на юбилейном турнире промоушена Шлеменко SFC 10

Олейник выступит на юбилейном турнире промоушена Шлеменко SFC 10
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Именитый российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник выступит на турнире промоушена Александра Шлеменко SFC 10. Об этом информирует пресс-служба бойцовской лиги.

Юбилейный турнир Шлеменко состоится 1 июня на G-Drive Арене в Омске. Информация о сопернике Олейника появится в ближайшее время. В главном поединке спортивного мероприятия выступит сам Шлеменко. Противостоять Александру будет американец Кёртис Миллендер.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Олейник выступил в 80 поединках. В активе прославленного спортсмена 61 победа и 18 поражений. Ещё один бой с участием Олейника завершился вничью. С лета 2014 года по осень 2022-го россиянин выступал в UFC.

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