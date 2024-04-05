Бои с Емельяненко = репутационные потери? С Александром больше не хотят драться

12 апреля в Москве должен был состояться турнир Ural FC 7, который возглавлял бой-реванш Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика. Однако 1 апреля стало известно, что ивент отменяется по техническим причинам. В данном случае речь идёт не о переносе, а о полной отмене мероприятия, и, соответственно, главного боя.

Тогда же менеджер Александра Никита Бурчак заявил, что у его клиента достаточно опций для потенциального боя. В частности, назывались фамилии действительно звёздных бойцов — Виталия Минакова, Евгения Гончарова, Алексея Олейника, которого тоже представляет Бурчак. Менеджер даже не исключил возможность подписаться в АСА ради боя с Магомедом Исмаиловым.

Все имена, безусловно, очень громкие, и с ними можно организовать очень привлекательную вывеску. Вопрос, нужен ли им всем такой поединок? Пока команда Емельяненко только влезает в конфликты, но дело с мёртвой точки не сдвигается. К примеру, Гончаров называл «фрик-боем» противостояние Александра с Дациком, а Емельяненко в ответ выдал, что Евгений «клоун». Казалось бы, можно раскрутить конфликт, однако в команде Гончарова заявили, что это лёгкие деньги и такой бой нереален.

А Виталий Тарасов, представитель Минакова в России, высказался более жёстко: «Виталий — спортсмен колоссального уровня, рассматривающий для себя большие вызовы, чтобы доказать, что он лучший. Едва ли Емельяненко — подходящий кандидат для подобных целей. Нет никакого интереса к встрече, которая может обернуться имиджевыми потерями. К тому же прошла информация, что букмекеры сомневаются в спортивном потенциале Александра, и не выделяют деньги на его поединки. Возможно, это послужило одной из причин отмены турнира Ural FC».

Виталий Минаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Камил Гаджиев, один из самых известных промоутеров страны, назвал потенциальный бой Емельяненко с Минаковым бессмысленным и отметил, что если такой поединок всерьёз обсуждается, то для Виталия это плохие новости.

Позже Никита Бурчак отреагировал на заявление команды Минакова: «Конечно, имиджевые потери у Минакова будут, поскольку после его проигрыша будет очень трудно вернуться на победную тропу. Бой с Оли Томпсоном показал, что Минаков сейчас не в самой лучшей форме. Спасибо Томпсону, что пожалел его и не стал добивать, а показал рефери, что Виталий находится в стоячем нокдауне. Поэтому я понимаю, почему Минаков и его команда боятся Александра. Безусловно, будут имиджевые потери и потеря в цифрах рейтинга его побед».

Достаточно смелое заявление с учётом того, как выглядел сам Емельяненко в последних боях. Это правда, что после реабилитации в Ингушетии мы не могли оценить уровень Александра и есть только оценки от его окружения, а там, разумеется, утверждают, что Феникс находится в лучшей форме за всю жизнь.

Тем не менее и Олейник не стал рисковать репутацией и соглашаться на бой с Александром. Более того, дядя Лёша ещё и отправил шпильку непосредственно в адрес Бурчака: «Лучше, чем ответили в штабе Минакова, сложно придумать: репутационные потери от этого боя несравненно выше, чем любые материальные, имиджевые и иные приобретения от победы над ним. За подобное высказывание вчера Бурчака попросил не называться больше моим менеджером. Тем более что мы как раз вели переговоры с другим менеджером, который активно занимается своими бойцами».

Алексей Олейник Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очевидно, биться с Емельяненко звёзды не хотят. Единственным доступным вариантом был Вячеслав Дацик, однако по каким-то причинам в Ural FC даже не пытаются сохранить этот поединок у себя. Спасти положение может Владимир Хрюнов, но и он не предлагает других соперников — только Дацик. А с блогерами Емельяненко биться, судя по всему, пока не собирается. Это неслабо бьёт по репутации.

В теории можно ещё задуматься о реванше с Сергеем Харитоновым, с которым у Александра тоже есть конфликт. Однако Десантник пока никак не упоминается в разговорах о новом бое. Зато менеджер Емельяненко упоминал боксёрские турниры IBA. Возможно, это станет спасением для Емельяненко, от боёв с которым начали отказываться практически все звёздные бойцы. И, похоже, виноваты в этом сам Александр и его окружение.