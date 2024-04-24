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Ислам Махачев — о своих планах в UFC: Порье, потом Царукян, и всё

Ислам Махачев — о своих планах в UFC: Порье, потом Царукян, и всё
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Российский чемпион UFC Ислам Махачев поделился своими ближайшими планами. Кроме того, Ислам рассказал, что ещё в октябре прошлого года заявлял о готовности провести бой в марте, однако никто из потенциальных соперников согласие не дал.

«После боя в октябре я сказал, что буду готов в марте. И я был готов, но никто не согласился на бой. На тот момент не было соперника, и я сказал, что проделал всю работу в своём дивизионе. Все бойцы из топ-5 уже побили друг друга. Мне нужны новые испытания, новые соперники и новый пояс. Я не недооцениваю Порье, но думаю, что должен его финишировать. Потом ещё один бой, потому что Арман будет следующим, и всё», — приводит слова Махачева New York Post.

Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов сыграли в регбол:

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