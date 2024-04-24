Никита Цзю — о победе в бою с Креати: он выдержал все удары, он всё выдержал

Австралийский боксёр с русскими корнями Никита Цзю прокомментировал победу, которую он одержал в поединке с Данило Креати. Их бой состоялся в Сиднее (Австралия), продлился всю дистанцию и завершился победой Цзю единогласным решением судей.

«Я хотел сделать ему больно раньше. Но он выдержал все удары. Я пытался делать различные трюки, пробовать разное. Но он всё выдержал. Мы поговорим с менеджером, решим, что будет дальше», — сказал Никита после боя.

Отметим, что Никита защитил титул чемпиона Австралии в первом среднем весе.

Сын Кости Цзю за время выступления на профессиональном уровне ни разу не проигрывал. Эта победа стала для него девятой. Семь раз он побеждал нокаутом.

Младший из Цзю – самый жёсткий. Почему Никиту называют Мясником: