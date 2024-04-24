Никита Цзю — Данило Креати: непобеждённый сын легендарного чемпиона оформит нокаут? LIVE

24 апреля в Сиднее (Австралия) состоится большой боксёрский турнир. Его украшением должен стать поединок, в котором выступит Никита Цзю (8-0). Непобеждённый сын Кости сразится с Данило Креати (8-1). Предыдущий бой 25-летний Цзю провёл в ноябре 2023 года против Дилана Биггса. Никита разбил соперника техническим нокаутом в пятом раунде. За счёт победы в бою с Биггсом сын Кости стал новым обладателем титула чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для него это первый пояс в профессиональной карьере. Никита рассчитывает выйти на качественно новый уровень в ближайшее время.

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