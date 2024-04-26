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«Будь осторожен с желаниями». Биспинг предупредил Махачева о возможном сопернике

«Будь осторожен с желаниями». Биспинг предупредил Махачева о возможном сопернике
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг (Великобритания) поделился мнением о потенциальном поединке между российским чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и британцем Леоном Эдвардсом – обладателем титула промоушена в полусреднем дивизионе.

«Он хочет получить шанс стать чемпионом в двух весовых категориях. Но будь осторожен со своими желаниями, потому что речь идёт о Леоне Эдвардсе, верно? Посмотрите, что Леон только что сделал с Колби Ковингтоном. Ислам хочет получить шанс стать великим. После этого заявления он попал в заголовки газет. Этот парень чертовски хорошо знает, что у него есть много оппонентов», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

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