Источник: бой между Имавовым и Каннонье возглавит турнир UFC в Луисвилле

Французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов проведёт поединок с экс-претендентом на титул чемпиона UFC в среднем весе Джаредом Каннонье 8 июня на турнире UFC в Луисвилле. Их противостояние будет главным событием спортивного мероприятия. Об этом рассказал журналист Алекс Бехунин.

Имавов в последний раз выходил в октагон в феврале этого года, когда встречался с грузинским бойцом Романом Долидзе. Поединок закончился победой Нассурдина единогласным решением судей. В общей сложности на его счету 13 побед и четыре поражения.

Джаред в последнем поединке, состоявшемся в июне прошлого года, единогласным решением судей одержал победу в поединке с итальянским бойцом Марвином Веттори. Рекорд Джареда составляет 17 побед и шесть поражений.