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Президент WBC: бой Канело с Мунгией может помешать поединку с Бенавидесом

Президент WBC: бой Канело с Мунгией может помешать поединку с Бенавидесом
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Президент WBC Маурисио Сулейман высказался о предстоящем поединке между мексиканцами Саулем Альваресом и Хайме Мунгией. Их бой должен пройти в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США). Сулейман выразил мнение, что этот бой может помешать организации противостояния Альвареса с Дэвидом Бенавидесом.

«Альварес – Бенавидес – отличный бой, который хотят увидеть многие болельщики. Дэвид Бенавидес поднимется в полутяжёлый вес в июне, а затем решит, в какой весовой категории он продолжит – вернётся ли он в 168 фунтов или останется в 175.

Что касается боя Канело с Мунгией, то он может помешать поединку с Бенавидесом. Мунгия – главный претендент. Это будет отличный бой, который тем не менее может перечеркнуть бой Канело – Бенавидес», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

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