Даже Халк не железный. Штырков прыгает по дисциплинам, убивая свою карьеру

24 февраля в Тюмени состоится турнир RCC 18. В главном событии вечера в клетке сойдутся Иван Штырков и Вагаб Вагабов. Любопытно, что поединок пройдёт не по правилам смешанных единоборств, которые, наверное, были бы привычнее обоим бойцам, а по правилам кикбоксинга. Уральский Халк вовсю продолжает осваивать эту дисциплину. Правда, в последнее время дела Штыркова идут далеко не так хорошо, как этого хотелось бы самому бойцу. Складывается ощущение, что карьера Ивана пошла на спад именно из-за попыток освоить сразу все дисциплины.

В последний раз Штырков проводил поединок по правилам MMA в декабре 2022 года. Тогда его соперником был Асылжан Бакытжанулы. Уральский Халк одержал победу единогласным решением. Он вышел на серию из пяти удачных поединков. Казалось, что теперь карьера Ивана окончательно пошла в гору. Но он внезапно решил поменять вектор своего развития. И сначала обратил внимание на профессиональный бокс. Такая ситуация – не новость для бойцов смешанных единоборств. Но результат откровенно расстроил и фанатов Штыркова, и самого Ивана.

Сначала Уральский Халк не смог совладать с Магомедом Исмаиловым. Шестираундовый поединок завершился победой Лысого хищника. Новым соперником Ивана стал Константин Ерохин по прозвищу Русский медведь. Он имел солидный послужной список в MMA – даже выступал в UFC. Всего же Ерохин провёл в смешанных единоборствах 14 поединков, 10 из которых завершились победами. Но казалось, что в ринге такой же ситуации может и не повториться. Однако Штырков оказался в нокауте буквально за 70 секунд, совладать с соперником не смог.

Константин Ерохин и Иван Штырков Фото: Hardcore Boxing

После этого Иван принял решение сменить дисциплину. Но вместо смешанных единоборств выбрал кикбоксинг. Причём с ходу принял решение драться с одним из самых сильных его представителей в России – Владимиром Минеевым. В ноябре прошлого года они сошлись в ринге в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Итоговая победа единогласным судейским решением ушла в копилку Минеева. В итоге теперь Уральский Халк идёт на серии из трёх поражений.

Стоит отметить, что во второй половине 2024 года Штырков всё-таки окажется в октагоне. А всё потому, что он будет проводить реванш против Минеева по правилам MMA. Именно на таких условиях подписывался контракт на бой. Но сначала Уральский Халк всё-таки попытается закрыть серию поражений в других дисциплинах. Поединок с Вагабовым – прекрасная возможность наконец-то прервать чёрную полосу. Но очередная осечка может окончательно пустить карьеру бойца под откос. Собраться после четырёх поражений подряд будет очень тяжело.