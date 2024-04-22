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Джейк Пол назвал подлинную причину отказа Масвидаля от боя с ним за $ 10 млн

Джейк Пол назвал подлинную причину отказа Масвидаля от боя с ним за $ 10 млн
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Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по своим выступлениям в профессиональном боксе, высказался о причинах, по которым Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз отказались от поединка с ним по правилам ММА за $ 10 млн. Именно эту сумму ранее предложил Пол. По словам Джейка, в случае с Масвидалем запрет исходит от промоушена UFC.

«Вот почему они не хотят, чтобы Масвидаль боксировал со мной. UFC предоставил Хорхе список из 35 имён, с которыми ему разрешено боксировать. Технически у него всё ещё действует контракт с UFC. Он может драться с Нейтом, есть ещё список из 35 имён, но меня в этом списке нет», – сказал Джейк на канале BS w/ Jake Paul в YouTube.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:

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