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Теренс Кроуфорд — Исраил Мадримов, когда бой, где смотреть, кто фаворит, лучший боксёр мира, чемпион мира WBA

Лучший боксёр мира возвращается. Кроуфорд пошёл покорять четвёртый дивизион
Яхья Гасанов
Теренс Кроуфорд
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В соперниках — «узбекский Головкин».

3 августа в Лос-Анджелесе (США) пройдёт боксёрский вечер серии Riyad Season, который проводится Саудовской Аравией. И впервые ивент пройдёт не в их стране, а отправится покорять Соединённые Штаты. По такому случаю был собран по-настоящему роскошный кард с множеством топовых боксёров.

А украсит вечер бой первого номера рейтинга Р4Р Теренса Кроуфорда, который попытается покорить очередную весовую категорию — уже четвёртую для себя. 36-летний боксёр не выходил на ринг с июля прошлого года, и мы прекрасно помним, чем закончился тот поединок с Эрролом Спенсом. Кроуфорд просто деклассировал очень крепкого соперника, развеял все мифы о том, что он сталкивается со слабой оппозицией, и стал абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории.

Вспоминаем победу Кроуфорда над Спенсом:
Кроуфорд — машина! Уничтожил непобеждённого Спенса и стал первым абсолютом в двух весах
Кроуфорд — машина! Уничтожил непобеждённого Спенса и стал первым абсолютом в двух весах

Ещё тогда Теренс заявил о желании подняться в первый средний вес и сразиться за титул уже там. Теперь желание Кроуфорда исполнено. Изначально он ждал результата поединка между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой, но у победителя были другие планы. Так что для Теренса подготовили бой с другим чемпионом в этой весовой категории — Исраилом Мадримовым.

Узбекский боксёр месяц назад стал чемпионом мира по версии WBA, относительно легко разобравшись с россиянином Магомедом Курбановым. Для Мадримова это был лишь 11-й бой в профессионалах, но у него уже большие перспективы. Он ещё пять лет назад называл себя «узбекским Головкиным», а после завоевания титула лестное сравнение выписал и Эдди Хирн: «Этот парень — настоящий зверь! Он новый Геннадий Головкин. Он легко прошел Курбанова. Запомните его имя: узбекский силач Исраил Мадримов будет биться за все пояса в своей весовой категории».

Исраил Мадримов с поясом WBA

Исраил Мадримов с поясом WBA

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Кроуфорд тоже высоко оценивает будущего соперника: «Я считаю Исраила лучшим боксёром в этом дивизионе на данный момент. Так почему бы сразу же не выбрать лучшего парня? Я хочу оставить наследие, которое никогда раньше не оставляли. Я всё это уже видел. Он очень талантливый и сильный, но я дрался с парнями, которые талантливы и сильны. У него хорошая работа ног, но я дрался с парнями, у которых хорошая работа ног. Он неуловим, но я дрался с неуловимыми ребятами. Речь идёт только о том, чтобы я диктовал темп и делал в ринге то, что хочу, отнимая у него то, что хочет он».

Кроуфорд, разумеется, будет фаворитом этого поединка, и на бумаге у него есть неплохие шансы на покорение очередного веса. Тем более что американца явно мотивирует возможность стать чемпионом в четырёх весовых категориях. Победа над Мадримовым не только откроет возможность побороться за третье абсолютное чемпионство, но ещё и поможет продвинуться дальше, возможно, в следующую весовую категорию, за вершинами Мэнни Пакьяо.

Кроуфорд уже заводил речь и о бое с Канело:
«Не знаю, что Кроуфорд будет есть». Лучший боксёр планеты готов подняться на три веса выше
«Не знаю, что Кроуфорд будет есть». Лучший боксёр планеты готов подняться на три веса выше

Сам Исраил, конечно, не согласен становиться трамплином: «Теренс Кроуфорд — мой любимый боец. Мне нравится его стиль. И большое ему уважение, но 3 августа я буду готов. Никаких сомнений. Я был вне себя от счастья, когда узнал, что мы будем драться. Но я не Эррол Спенс. Я — Исраил Мадримов, и это мой дивизион».

На сегодня Кроуфорд — лучший боксёр мира. Любой его бой автоматически вызывает у людей интерес, так что и поединок с относительно неизвестным Мадримовым исключением не станет. А мы увидим, как Теренс продолжает переписывать историю и укрепляется в статусе одного из лучших боксёров в истории.

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