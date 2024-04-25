Лучший боксёр мира возвращается. Кроуфорд пошёл покорять четвёртый дивизион

3 августа в Лос-Анджелесе (США) пройдёт боксёрский вечер серии Riyad Season, который проводится Саудовской Аравией. И впервые ивент пройдёт не в их стране, а отправится покорять Соединённые Штаты. По такому случаю был собран по-настоящему роскошный кард с множеством топовых боксёров.

А украсит вечер бой первого номера рейтинга Р4Р Теренса Кроуфорда, который попытается покорить очередную весовую категорию — уже четвёртую для себя. 36-летний боксёр не выходил на ринг с июля прошлого года, и мы прекрасно помним, чем закончился тот поединок с Эрролом Спенсом. Кроуфорд просто деклассировал очень крепкого соперника, развеял все мифы о том, что он сталкивается со слабой оппозицией, и стал абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории.

Ещё тогда Теренс заявил о желании подняться в первый средний вес и сразиться за титул уже там. Теперь желание Кроуфорда исполнено. Изначально он ждал результата поединка между Тимофеем Цзю и Себастьяном Фундорой, но у победителя были другие планы. Так что для Теренса подготовили бой с другим чемпионом в этой весовой категории — Исраилом Мадримовым.

Узбекский боксёр месяц назад стал чемпионом мира по версии WBA, относительно легко разобравшись с россиянином Магомедом Курбановым. Для Мадримова это был лишь 11-й бой в профессионалах, но у него уже большие перспективы. Он ещё пять лет назад называл себя «узбекским Головкиным», а после завоевания титула лестное сравнение выписал и Эдди Хирн: «Этот парень — настоящий зверь! Он новый Геннадий Головкин. Он легко прошел Курбанова. Запомните его имя: узбекский силач Исраил Мадримов будет биться за все пояса в своей весовой категории».

Исраил Мадримов с поясом WBA Фото: Sarah Stier/Getty Images

Кроуфорд тоже высоко оценивает будущего соперника: «Я считаю Исраила лучшим боксёром в этом дивизионе на данный момент. Так почему бы сразу же не выбрать лучшего парня? Я хочу оставить наследие, которое никогда раньше не оставляли. Я всё это уже видел. Он очень талантливый и сильный, но я дрался с парнями, которые талантливы и сильны. У него хорошая работа ног, но я дрался с парнями, у которых хорошая работа ног. Он неуловим, но я дрался с неуловимыми ребятами. Речь идёт только о том, чтобы я диктовал темп и делал в ринге то, что хочу, отнимая у него то, что хочет он».

Кроуфорд, разумеется, будет фаворитом этого поединка, и на бумаге у него есть неплохие шансы на покорение очередного веса. Тем более что американца явно мотивирует возможность стать чемпионом в четырёх весовых категориях. Победа над Мадримовым не только откроет возможность побороться за третье абсолютное чемпионство, но ещё и поможет продвинуться дальше, возможно, в следующую весовую категорию, за вершинами Мэнни Пакьяо.

Сам Исраил, конечно, не согласен становиться трамплином: «Теренс Кроуфорд — мой любимый боец. Мне нравится его стиль. И большое ему уважение, но 3 августа я буду готов. Никаких сомнений. Я был вне себя от счастья, когда узнал, что мы будем драться. Но я не Эррол Спенс. Я — Исраил Мадримов, и это мой дивизион».

На сегодня Кроуфорд — лучший боксёр мира. Любой его бой автоматически вызывает у людей интерес, так что и поединок с относительно неизвестным Мадримовым исключением не станет. А мы увидим, как Теренс продолжает переписывать историю и укрепляется в статусе одного из лучших боксёров в истории.