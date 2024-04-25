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Жозе Альдо рассказал, что мог подраться с Домиником Крузом на UFC 301

Жозе Альдо рассказал, что мог подраться с Домиником Крузом на UFC 301
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Бразильский экс-чемпион UFC Жозе Альдо рассказал о том, что ему предлагали провести поединок с Домиником Крузом на турнире UFC 301.

«Изначально мне предлагали поединок с Домиником Крузом. Очевидно, что это было бы хорошо для меня, для Доминика, для всех фанатов и СМИ, которые так долго добивались этого боя. Но Джонатан Мартинес — очень сложный соперник, и для меня важно то, что я смотрю на каждый бой как на бой с лучшим и как на самый серьёзный вызов. Это не изменилось», — приводит слова Альдо MMA Junkie.

Напомним, Жозе Альдо спустя полтора года после завершения карьеры объявил о возвращении в бои. Его следующим оппонентом станет Джонатан Мартинес. Их бой состоится на турнире UFC 301.

Ранее Альдо высказался по поводу предстоящего поединка между своим бывшим соперником Конором Макгрегором и представителем США Майклом Чендлером.

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