Пётр Ян — Марлону Вере: если бы мы с тобой подрались раньше, ты бы не дошёл до титульника

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к эквадорцу Марлону Вере.

«Будем честны, если бы мы дрались раньше, ты бы никогда не дошёл до титульного боя. Всему своё время, и время для твоей порки скоро наступит», — написал Ян.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 299, Вера уступил единогласным судейским решением действующему обладателю титула американцу Шону О’Мэлли. Ян на UFC 299 победил китайского бойца Сонг Ядонга.

В последнем бою Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире UFC 299 и открывал главный кард спортивного шоу. Пётр одержал победу единогласным судейским решением. Впоследствии стало известно, что во время подготовки россиянин получил травму. После самого боя также сообщалось о повреждении колена.