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Даниэль Дюбуа и Филип Хргович проведут бой 1 июня

Даниэль Дюбуа и Филип Хргович проведут бой 1 июня
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Британские промоутерские компании Matchroom и Queensberry анонсировали совместный андеркард масштабного вечера бокса, который состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бывший обладатель регулярного титула WBA в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа (20-2, 19 KO) встретится с обязательным претендентом по версии IBF хорватом Филипом Хрговичем (17-0, 14 KO).

Даниэлю Дюбуа 26 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, британец досрочно остановил в 10-м раунде американца Джаррелла Миллера, закрыв поражение от украинца Александра Усика в августе.

Филипу Хрговичу 31 год. В декабре хорват нокаутировал в первом раунде австралийца Марка Де Мори.

Напомним, в главном бою россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).

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