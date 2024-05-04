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Аль аш-Шейх: Бетербиеву скорейшего выздоровления, перенесём бой с Биволом на конец года

Аль аш-Шейх: Бетербиеву скорейшего выздоровления, перенесём бой с Биволом на конец года
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Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, вероятно, состоится в конце этого года.

«После получения новостей о травме Бетербиева мы отложим запланированный на 1 июня бой Артура против Дмитрия Бивола на конец этого года. Желаю моему брату Артуру скорейшего выздоровления. Однако турнир «5х5» всё ещё в силе, он состоится 1 июня», — написал Аль аш-Шейх на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня стало известно, что Артур Бетербиев получил разрыв мениска и выбыл до сентября 2024 года. Ему предстоит перенести операцию на колене. Дмитрию Биволу будет найден новый соперник для боя в Эр-Рияде.

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