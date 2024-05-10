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Минеев: Усик — человек с характером, может преподнести сюрпризы

Минеев: Усик — человек с характером, может преподнести сюрпризы
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Именитый российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о предстоящем боксёрском поединке между чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA Super, IBF, IBO, WBO и The Ring украинцем Александром Усиком.

«По поводу Бивола и Бетербиева не могу дать аналитику. Давно за ними не следил. У Фьюри намного больше шансов. Усик – человек с характером, который может преподнести сюрпризы. Но всё будет зависеть от того, как Фьюри подготовится. Человек настроения», — сказал Владимир в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Напомним, 28 апреля Владимир Минеев одержал победу единогласным решением над Константином Глуховым в поединке по правилам кикбоксинга.

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