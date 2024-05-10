«Патриотов в творческой тусовке — раз, два и обчёлся». Открытый Минеев — о России и спорте

Владимир Минеев — один из самых знаменитых бойцов ММА, выступающих в России. Волжанин много лет доминировал в тайском боксе, кикбоксинге и смешанных единоборствах, а уже нынешним летом готовится дебют бойца в профессиональном боксе. Помимо этого, Минеев является действующим военнослужащим и даже успел выступить в роли киноактёра. Мы позвали Владимира в гости, чтобы расспросить о главных планах и целях, потенциальном уходе из спорта, а также о самых важных событиях.

О чём расскажем:

– Вы являетесь председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Расскажите, какие цели у организации и у вас лично?

– Я возглавляю АССК уже год. Для меня это очень важно. Основной функцией нашей организации является создание спортивной среды в студенчестве, благоприятной и плодотворной. Из которой выходили бы не только спортсмены высшего мастерства, но и спортивные функционеры. Люди, которые обеспечивали бы всю экосистему спорта и на уровне студенчества, и в дальнейшем. Наша задача – сделать так, чтобы в 100% высших учебных заведений страны были созданы спортивные клубы. Чтобы спортивно-ориентированная молодёжь могла находить для себя социальные лифты, формы выражения себя. Чтобы это было неким сообществом единомышленников, поднимающим компетенцию тех, кто в него входит.

– Спортсменов много, функционеров мало. Вы с этим согласны?

– Да, но чтобы вырастить одного чемпиона, нужно 10 тренеров, 1000 спарринг-партнёров и много людей, которые сделают так, чтобы у чемпиона звёзды сошлись. Это огромный труд, это важно делать сейчас, чтобы в будущем спортивная среда развивалась. Важно растить функционеров, которые будут сохранять то, что было создано до нас. Сохранять и приумножать. Я занимаюсь этим не один. У меня хорошая команда, мне повезло.

– Вы с компанией Forward занимаетесь созданием капсульной коллекции одежды. Для чего это нужно?

– Мы с этой компанией давно сотрудничаем. Мы и сёстры Аверины. Так получилось, что мы одновременно создали капсульные коллекции. Специфика коллекции связана с тем, где я сейчас нахожусь, духом времени. Я бы хотел отметить, что компания ориентируется на тренды, на молодёжь. Считаю, что это и есть основной залог успеха. Я вообще сам уже давно занимаюсь собственным мерчем, созданием спортивной одежды. И это нашло отклик и предложение. Я сам лично принимал участие в создании лекал, эскизов. Мы несколько раз встречались, чтобы обсудить все нюансы. Это большая работа, которая требовала времени, знаний. Труд не лёгкий, но очень интересный.

Я создавал одежду, чтобы она была удобной. Капюшон из непромокаемой ткани, увеличенные манжеты. Я такие мелочи в каждом товаре просчитывал. На это обращалось внимание. Стильно, модно, молодёжно.

– После победы над Глуховым вы сказали, что все деньги будут отправлены в Фонд Петра Минеева, который открыт в честь вашего брата. Расскажите о нём подробнее.

– Фонду уже два года. Мы занимаемся поддержкой детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Детей военнослужащих, оставшихся без попечения родителей. Мы помогаем собирать средства, сами организуем сборы. Оплачиваем операции, дорогостоящие лечения. К сожалению, дети болеют, нужно им помогать! К этому активно подключается Никита Кологривый, мой друг и товарищ. Хотим предложить ему программу, чтобы он поездил по стране, взаимодействовал с ребятами. Об этом мало где пишут, но я четыре года езжу по всей стране. Это мой зов души, вклад в окружающий мир. Многие спортсмены приезжают в большие залы, там есть вся экипировка, дорогостоящее оборудование. А как тренируются на Западной Лице, мало кто знает. А я хочу, чтобы у них была возможность реализоваться через спорт. Компания Forward нам активно помогает, отправляет экипировку для детей. Они передавали экипировку в подразделение, где я служу. Об этом мало говорится, но я хочу об этом сказать.

Фонд является неким регулятором. Все те средства, которые поступают в фонд, подотчётны. И они должны идти по назначению, мы не можем потратить лишний рубль. Мы переводим всё до последней копейки или закупаем оборудование и передаём в часть. Фонд – это эффективный механизм, который помогает делать всё по букве закона.

Владимир Минеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– У вас много направлений деятельности, а также служба, вы активно перемещаетесь по стране. Как проходит подготовка в этот момент?

– Я сейчас активно участвую в СВО, у меня этот период – уже больше года. А ездить по частям и гарнизонам начал ещё раньше. Моя подготовка сильно отличается от того, если бы я жил гражданской жизнью. Приходится совмещать. Благо есть большой опыт, с кем посоветоваться. Стараюсь использовать каждое мгновение, чтобы выполнить определённую нагрузку. Иногда получается так, что моя тренировка расплывается во времени. Это называется золотая тысяча – 500 отжиманий и 500 приседаний в день. По 25, по 30, 40. Это меня держит в форме и тонусе. Мне требуется после выхода с боевых задач время, чтобы набрать беговой объём, наработать спарринги. Это специальные качества, которые ты не сможешь поддерживать в условиях боевой обстановки. Но общие физические показатели я поддерживаю таким образом: приседаю и отжимаюсь.

Бой с Магомедом Исмаиловым

– Вы сейчас находитесь в процессе подготовки к боксёрскому поединку с Магомедом Исмаиловым, который запланирован на 18 июля, я правильно понимаю?

– Я бы так не сказал, я контракт ещё не подписал, нет его пока. Мы пока находимся в состоянии договорённости. Эта история имеет право на жизнь. Я сейчас хочу немного восстановиться после боя с Глуховым. Но если говорить о ментальной подготовке, я уже нахожусь на стадии настраивания. Думаю о нём, о процессе подготовки, спарринг-партнёрах, стратегиях. Думаю про гейм-план.

– По MMA с Магомедом Исмаиловым вы уже всё доказали. Теперь – бокс. Почему не кикбоксинг?

– Мага же не дрался по кикбоксингу ни разу. А по боксу он набирает обороты. Почему не кикбоксинг? А вы у Камила Гаджиева спросите. Для меня это история, которая поддерживает мой медийный ресурс. Хотя меня этот образ уже начинает поддушивать. У меня образ спортсмена-драчуна. Сейчас со всеми этими движухами в поп-MMA образ бойца смешанных единоборств претерпевает изменения. Если я раньше слышал про MMA, у меня перед глазами появлялся Фёдор Емельяненко с достойным поведением. Сейчас сразу на ум приходят «обезьяньи бои»: толпа на толпу или толпа на одного. Самим бойцам нужно над собой работать. А то иногда смотришь, а они двух слов связать не могут.

Допинг и Асбаров

– Вы недавно вступились за Сослана Асбарова, которого дисквалифицировали на шесть лет, и удивились жёсткости наказания. Как вы считаете, в России нужно так серьёзно наказывать за допинг?

– Ну, они же по боксу дрались? И после боя Сослана дисквалифицируют на шесть лет. Да, я удивился. Я вообще в первый раз слышу такое. Я не столько за Сослана переживал, сколько за Лёху Папина. И он сам говорил: «Зачем вы его дисквалифицировали?» Он готов с ним ещё раз подраться. Главное, чтобы дали левую руку долечить. Алексей дрался с травмой, поэтому бой пошёл не по его плану. А чисто по-человечески, шесть лет – это очень большой срок для спортсмена. И он может означать закат профессиональной карьеры. Конечно, мы не знаем, что у него нашли. Я помню историю, когда Саша Шлеменко дрался в Bellator, его отстраняли и нашли завышенный тестостерон. И даже тогда не было такого отстранения. Что же тогда тут? Остаётся загадкой. Может быть, когда-нибудь станет нам известно. У нас в целом в стране с антидопинговыми агентствами анархия. Где-то они используются, на Fight Nights никогда не было проверок. Эту систему нужно привести к централизации, сделать единый регулятор. Но нужно сделать это так, чтобы не превратить в монополию. А это большая работа.

Сослан Асбаров Фото: РИА Новости

– Видели ли вы реакцию Магомеда Исмаилова на ваши слова?

– Что-то он там записал. Очень много у него этих блогерских видео. Качает там, работает.

Возможное завершение карьеры

– После боя с Глуховым вы заговорили о возможном завершении карьеры. Это было на эмоциях?

– Бату Хасиков вышел и сделал справедливое замечание. Он напомнил мне, что если и завершать, то завершать нужно дома. Я с этим согласен. Для меня и Москва – родной город, и Махачкала, и Саранск, и Астрахань. С другой стороны – Благовещенск. И всегда драться дома тяжело. У меня был бой со Штырковым в Сочи. Мы там и с Магой дрались. Когда мы боксировали со Штырковым, та же самая домашняя арена. Люди из Москвы и Ульяновска приезжают, чтобы поддержать меня. Это приятно. Но ощущение, что ты боксируешь дома, никуда не уходит. Оно давит своей ответственностью. Каким бы ни был этот город, нужно говорить, что я собираюсь завершать этот этап и переходить на качественно новый.

Я все задачи, которые перед собой ставил в спорте, выполнил. Я хочу, чтобы моя карьера не пошла по нисходящей. Нужно вовремя завершать. И я хочу весь ресурс правильно перенести в другое социально-полезное направление. И делать это нужно сейчас. Пока есть силы, задор. Потом может быть уже поздно. Есть и внешние факторы, мой контракт с СВО. Это всё очень тяжело совмещать. От чего-то нужно отказываться. Спортивный зенит уже позади.

Владимир Минеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А были ли мысли о том, чтоб попробовать свои силы в зарубежных лигах?

– Конечно, были. Но с каждым днём я всё больше убеждался в том, что хочу развиваться в России. Поэтому у меня фокус был направлен внутрь страны. Благодаря спорту я познакомился со многими людьми, они меня узнали. Я был в Америке, Бразилии, Таиланде. Тренировался там. Но чётко для себя понял, что хочу жить в России и быть полезным этой стране.

– Бой мечты, который не состоялся. С кем бы вы хотели подраться? Любая лига, любой человек.

– Мне часто задают такие вопросы, а я на них не нахожу ответ. С кем бы ни встретился, с тем бы и подрался.

– Ясубей Эномото сказал, что хотел бы провести с вами бой по кикбоксингу. Это возможно?

– Думаю, что это возможно. Это хорошо, что у нас такой тренд, что сейчас бойцы из MMA выбирают себе дисциплины для противостояния – мой любимый кикбоксинг. Это классно. Говорит о том, что есть интерес к этому виду спорта. Насколько это будет укладываться в мои планы? Пока не знаю. Я взял на заметку, вернусь с ответом.

Возвращение в ММА

– Готовы ли вы вернуться в MMA за большой гонорар?

– Дело же не в гонораре. У нас есть противостояние со Штырковым по MMA. Почему бы и нет? Думаю, что по MMA вы меня ещё увидите.

– Вы сказали, что Шлеменко не согласится с вами подраться. Почему вы так думаете?

– А он уже не согласился. Мы с ним в разных весовых категориях. Он сказал, что готов только по рукопашному бою. Это тоже интересная дисциплина. Александр довольно часто участвовал в ведомственных соревнованиях. У меня такого опыта нет. Я бы обратил на этот спорт внимание. И, возможно, для его популяризации этот бой провёл бы. Но для этого нужно АРБ взяться за эту историю и качать её везде. Откровенно говоря, Александр Шлеменко – это не Магомед Исмаилов в плане раскачки противостояний.

– На выходных Шлеменко дерётся с Хамитовым. Что вы можете сказать про этот бой?

– Бой может сложиться по-разному. Они оба – духовитые и очень опытные. Всё будет зависеть от того, кто и в каком состоянии подойдёт к этому бою. Как и кому будет светить звезда удачи.

– Запланированы статусные боксёрские бои: Бивол – Бетербиев, который сейчас перенесён, Усик – Фьюри. Как они могут сложиться?

– По поводу Бивола и Бетербиева не могу дать аналитику. Давно за ними не следил. У Фьюри намного больше шансов. Усик – человек с характером, который может преподнести сюрпризы. Но всё будет зависеть от того, как Фьюри подготовится. Человек настроения.

Дружба с Никитой Кологривым

– Вы упоминали о дружбе с Кологривым. Как он участвует в ваших инициативах?

– Никита всегда открыт. Но сейчас он находится на пике известности, славы. Если мы обращаемся к нему с какой-то просьбой, он всегда к этому открыт. Он поддерживает ребят, детей. Недавно я к нему обратился для закупки оборудования для военных. Это будет большой виток развития нашего фонда, когда мы начнём привлекать больших артистов. И хочется, чтобы люди из этой творческой тусовки сделали правильные выводы. Там истинных патриотов – раз, два и обчёлся. Кологривый просто знает больше, чем мы. Поэтому он и позволяет себе какие-то высказывания. Очень большая часть людей из арт-тусовки не поддерживает всё то, что сейчас происходит. Не поддерживает нашу страну в тех решениях, которые принимает президент. А Кологривый как думает, так и говорит. В его случае это только плюс.

– Вы затронули тему хайпа. Вы с Магомедом Исмаиловым раскрутили своё противостояние до невероятных масштабов. Почему таких боёв больше нет, чего не хватает молодым ребятам?

– Мне кажется, им не хватает профессионализма, выдержки. Мы были на заре. У нас эта история была настоящей. У нас нет дружбы с Магомедом. Мы соперники в ринге, в жизни нас ничего не объединяет. А в поп-MMA я вижу, что они на пресс-конференциях обзывают друг друга, а в жизни мило общаются. У них всё не по-настоящему. Это выглядит, как наигранная история. А всё фейковое вызывает отторжение.

– А почему поп-MMA интересны зрителю?

– Просмотры не обозначают, что это интересно. Кто-то смотрит и говорит: «Ну и дебилы!» Человек смотрит то, что ему предлагают. И количество просмотров не означает, что кому-то это нравится. Например, многие мигранты смотрят поп-MMA. Для них это ролевая модель. Пришёл, подрался и получил деньги. Ударил девушку, в кого-то плюнул, стал известным, заработал. И его даже винить в этом нельзя. Потому что ему ничего другого не предложили. Никто к нему не проявил внимания. И он к этой стране относится потребительски.

Владимир Минеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Затронем тему Дани Милохина. Он выходил в Дубае под флагом России, с гимном. Как вы к этому относитесь?

– Никак. Я не считаю, что это стоит обсуждения.

– Вы называли три качества профессионального бойца: дух, наглость и дисциплина. Что-то поменялось? Есть ли в России такой боец?

– Сейчас можно ещё смекалку прибавить. Он, безусловно, есть. Но я не сильно слежу за индустрией MMA.

– Что бы вы хотели сказать молодой аудитории, которая за вами следит?

– Спасибо, что за мной следят. Пусть перенимают самые правильные и рабочие механизмы. Я бы хотел сконцентрировать внимание на том, что, помимо физических качеств, нужно развивать духовные и интеллектуальные. Не нужно делиться на какие-то группы по этническим и религиозным признакам. Нужно уметь дружить, быть в команде, помогать друг другу. Мы можем быть в клетке врагами, но только там. Молодые ребята – это наше будущее. И на этом будет строиться моя счастливая старость. Я хочу, чтобы в них преобладали здоровые ценности. Развивайтесь, учитесь новому, занимайтесь спортом. Очень важно учиться, не быть ограниченным. Чем примитивнее, ограниченнее, тем проще тобой руководить. Нужно «качать» мозги. Быть умным спортсменом – это важно. В спорте высших достижений обеспечить себе долгую жизнь может только человек очень развитый в интеллектуальном плане. И любите Россию!