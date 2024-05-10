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Тренер, избивший ногами своего ученика, получил пожизненное отстранение

Тренер, избивший ногами своего ученика, получил пожизненное отстранение
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Тренер, который избил своего ученика на турнире в Оренбурге, получил пожизненное отстранение. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы Дагестана, вице-президента Федерации спортивной борьбы России Омара Муртузалиева.

«Тренер пожизненно дисквалифицирован. Поступок совершён нечеловеческий. Это тренер частного клуба. Я написал письмо на имя министра спорта Дагестана. Он примет меры, чтобы он больше никогда не появлялся в спортивных залах», – сказал Муртузалиев.

Напомним, тренером, избившим своего воспитанника, оказался Алаудин Атаев. Мужчина избил ребёнка после того, как тот проиграл на соревнованиях. Ранее сообщалось, что к расследованию дела подключились правоохранительные органы.

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