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Чемпион UFC Перейра показал, в какой физической форме находится в данный момент

Чемпион UFC Перейра показал, в какой физической форме находится в данный момент
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Чемпион промоушена UFC в полутяжёлой весовой категории Алекс Перейра разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился свежей фотографией. Бразилец продемонстрировал, в какой физической форме находится в настоящий момент.

Фото: Из личного архива Алекса Перейры

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 300, Перейра встречался с представителем США Джамалом Хиллом. Бой завершился победой Алекса нокаутом в первом раунде. В общей сложности на счету бразильца 12 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел два поражения. Чемпионом UFC в полутяжёлом весе он стал после победы в поединке с чехом Иржи Прохазкой на UFC 295.

Алекс Перейра набрал 12 кг после официального взвешивания:

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