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Иржи Прохазка прокомментировал слухи о потенциальном реванше с Алексом Перейрой

Иржи Прохазка прокомментировал слухи о потенциальном реванше с Алексом Перейрой
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Известный чешский боец UFC Иржи Прохазка не получал от руководства лиги никаких предложений по реваншу с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«Я ничего не слышал. Сейчас всё зависит от UFC, когда они захотят провести этот бой. Но у меня есть вера в победу. Я покажу в октагоне, что способен вернуть этот пояс в бою с Алексом Перейрой. Остаётся лишь ждать решения по этому предстоящему бою. У меня нет понимания, кто будет следующим. Но мне кажется, что мир захочет увидеть наш реванш. Кроме того, у меня есть оружие необходимое для победы.

Сейчас мне следует просто взять несколько недель и немного отдохнуть. Набраться вдохновения. Я думаю о том, чтобы вернуться в августе. Возможно, в октябре. Но, честно говоря, для меня это не имеет значения. Если они захотят, чтобы я провёл какой-то бой на коротком уведомлении, тогда погнали. Если Алекс примет участие в UFC 303, то я соглашусь», — приводит слова Иржи портал MMA Mania.

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