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Шон О'Мэлли выложил видео спарринга с Александром Пантожей

Шон О'Мэлли выложил видео спарринга с Александром Пантожей
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли опубликовал видео спарринга с чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Александром Пантожей.

Ранее Пантожа утверждал, что смог нанести серьёзный урон Сахарку во время спарринга, который они проводили около 6 лет назад. Однако вскоре Шон и его тренер Тим Уэлч опровергли его слова, рассказав об обратном. В качестве доказательства своей правоты американец выложил в своих социальных сетях видео спарринга с Александром.

Напомним, Шон О'Мэлли в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 299, который состоялся 10 марта в Майами. Его оппонентом был эквадорец Марлон Вера, который уже побеждал его на турнире UFC 252. Сахарок победил единогласным решением судей.

Александр Пантожа, в свою очередь, в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 301 против Стива Эрцега. Бой завершился победой Пантожи единогласным решением судей.

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