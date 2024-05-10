Член Зала Славы UFC проанализировал потенциальный бой между О'Мэлли и Двалишвили

Член Зала Славы UFC Юрайя Фейбер проанализировал возможный поединок между действующим обладателем титула UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли и топовым бойцом UFC грузином Мерабом Двалишвили.

«Трудно сказать, но это точно будет тяжёлый бой. Можно подумать, что это не так, но никому не удалось остановить борьбу Мераба, даже Генри Сехудо. Честно говоря, это плохой поединок для О'Мэлли, поскольку Мераб стойкий и выносливый. Он выходил против настоящих убийц в этом дивизионе и спокойно отражал их лучшие атаки. Он по-настоящему пострадал тогда, когда сам ударился головой об лёд.

Но в О'Мэлли есть что-то особенное. В нём есть утончённость. У него стиль матадора. Мераб определённо настоящий боец, поэтому если Шон сможет провести идеальный бой, то он просто будет наносить ему точные удары и оставаться в стороне. О'Мэлли действительно хорош в грэпплинге. Мне доводилось тренироваться с некоторыми из его партнёров и это действительно высококлассные ребята. Они знают, как бороться, они владеют джиу-джитсу. Поэтому мне сложно говорить однозначно о победителе», — приводит слова Фейбера портал MMAJunkie.