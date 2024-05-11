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Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 306 млн, связанные с ним счета заблокированы — Mash

Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС 306 млн, связанные с ним счета заблокированы — Mash
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Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион промоушена UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе 306 млн рублей. Ведомство заблокировало счета связанного с ним Eagle FC и благотворительного фонда. Об этом сообщает новостное издание Mash.

После завершения бойцовской карьеры Хабиб Нурмагомедов занялся бизнесом по торговле спортивным питанием, спонсированием промоушена Eagle FC и прочим. Как сообщает Mash, впоследствии Хабиб вышел из состава учредителей фирм — «Сильди», «Первый мобильный», а также «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив», — переписав их на своих близких и друзей.

Федеральная налоговая служба начала проверку, после чего несколько компаний Нурмагомедова закрылись. Например, ООО «Хикмет тревел» (занималась туризмом). Это же грозит Eagle FC. Её счета заблокировали вместе со счётом благотворительного фонда.

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