На поединок Тайсона и Пола продаётся билет за $ 2 млн

На поединок легендарного боксёра Майка Тайсона и популярного американского видеоблогера Джейка Пола будет продаваться билет стоимостью порядка $ 2 млн, сообщает Wasted в социальных сетях. Напомним, бой состоится 21 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).

Билет предоставит потенциальному покупателю следующие услуги: 10 билетов у самого ринга, напитки и еду, люксовый номер в отеле и доступ к раздевалке бойцов.

Результат поединка, рассчитанного на восемь раундов, будет занесён в рекорды бойцов. Ниже приведён список некоторых правил:

1) нокауты разрешены;

2) размер перчаток – 14 унций;

3) без шлемов.

Отметим, что 57-летний Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл соотечественнику Кевину Макбрайду.

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