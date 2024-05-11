Блогер KSI — о Райане Гарсии: пошёл он куда подальше, я бы хотел его вырубить

Известный блогер KSI, проводивший бои с Логаном Полом и Томми Фьюри, нелестно отозвался о боксёре Райане Гарсии в свете допинг-скандала. Напомним, Гарсия одолел Девина Хейни, а потом обнаружилось, что Райан сдал положительный допинг-тест перед боем.

«Да пошёл этот Гарсия куда подальше, мне он никогда не нравился. Напомню, он даже вес нужный не показал. Он нарушил одно из основных правил боя. Да, они в итоге подрались, но Райан продемонстрировал ужасное отношение к боксу. Он победил, но в итоге пошли слухи, что он принимал стероиды. Короче пошёл он. Я бы с радостью его нокаутировал», — заявил KSI на своём канале в YouTube.

Гарсия сдавал анализы до и после поединка с Девином Хейни. Его тест показал положительный результат на остарин и на метаболит нандролона. Сам Райан отрицает факт мошенничества.