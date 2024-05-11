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Тимоти Брэдли дал прогноз на бой Ломаченко — Камбосос

Тимоти Брэдли дал прогноз на бой Ломаченко — Камбосос
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался о предстоящем поединке между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

«Нахождение в нужном месте в нужное время много значит в боксе. Очень важно понимать важность этого в контексте позиционирования внутри ринга. Идеальное позиционирование помогает бойцу эффективно наносить удары и уходить от ударов соперника. Это также даёт боксеру преимущество над противником, облегчая прогнозирование дальнейших действий, а также помогает экономить энергию и быстро принимать решения во время боя. Заняв правильную позицию, бойцы могут мгновенно решить, атаковать или защищаться.

Некоторые движения могут быть спонтанными, но бойцу необходимо находиться в правильном месте для атаки, а также реагировать на то, что делает противник. От того, где и как бойцы стоят внутри ринга, зависит, насколько эффективно они смогут наносить удары и уклоняться от них.

Ломаченко – король работы ног, один из лучших левшей в истории. Его работа ног на ринге подобна точным мазкам Пикассо по холсту: каждый его шаг создаёт шедевр. Это творение, заложенное ещё в детстве его отцом и тренером Анатолием Ломаченко, который записал своего сына на уроки танцев, чтобы улучшить его работу ног и координацию.

Камбосос дерётся в ортодоксальной стойке, и битва между левшой и ортодоксом всегда зависела от позиционирования бойцов в ринге. Ломаченко пожирает своих противников с помощью финтов верхней части тела, углов, работы ног, активного давления. Используя тонкие изменения темпа, он вызывает у своих противников ложное чувство безопасности, прежде чем совершить внезапную атаку.

Моё мнение: Ломаченко одержит победу единогласным решением судей и вернёт себе один из своих титулов», — написал Брэдли в своей авторской колонке на ESPN.

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