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Ковингтон: мне интересно провести пятираундовый бой с Хамзатом

Ковингтон: мне интересно провести пятираундовый бой с Хамзатом
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Бывший обладатель временного титула UFC в полусреднем весе (до 70 кг) американец Колби Ковингтон считает, что популярный боец UFC чеченец Хамзат Чимаев не сможет выдержать темп пятираундового поединка.

«Мне интересно провести пятираундовый бой с Хамзатом. Я всегда говорил, что мне хочется увидеть этого парня в главном событии турнира. Не думаю, что ему удастся преодолеть это испытание. У него не лучшее кардио. В последнем поединке Камару Усман вышел на коротком уведомлении, за неделю до боя, и, на мой взгляд, смог победить Чимаева. Скоро мы увидим, как Хамзата разоблачат. У него есть проблемы с кардио. Он не так хорош, как говорят люди», — сказал Ковингтон на подкасте The Rush With Max Crosby.

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