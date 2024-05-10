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Представлен постер к турниру UFC, в главном бою которого сразятся Уиттакер и Чимаев

Представлен постер к турниру UFC, в главном бою которого сразятся Уиттакер и Чимаев
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Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер к турниру UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. В главном поединке ивента встретится бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер и топовый непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев.

Фото: Пресс-служба UFC

В со-главном поединке турнира встретятся топовые российские тяжеловесы — Александр Волков и Сергей Павлович.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), Хамзат Чимаев разделил октагон с бывшим лидером рейтинга «Лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий» Камару Усман. Борз победил нигерийца единогласным решением судей.

Роберт Уиттакер, в свою очередь, в последний раз дрался на турнире UFC 298. Его оппонентом был Пауло Коста, которого австралиец победил единогласным решением судей.

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