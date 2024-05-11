Ислам Махачев объяснил свою позицию по возможному бою с Максом Холлоуэем

Действующий чемпион UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев объяснил, почему не хочет проводить поединок с обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

«У Макса есть незаконченные дела в своём дивизионе. Мне не хочется проводить с ним бой, поскольку люди меня уже и так критикуют за то, что я не провожу защиты титула против парней из моего дивизиона. Я хочу драться с бойцами из своей весовой. Сейчас моя цель — зачистить лёгкий дивизион, а затем подраться за пояс в полусреднем весе», – приводит слова Махачева портал Yardbarker.

Напомним, следующий поединок Ислам Махачев проведёт против бывшего обладателя временного титула UFC в лёгком дивизионе Дастина Порье на турнире UFC 302.